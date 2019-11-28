شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور يشيدون بقرار امتحان أولى ثانوى ورقيا لحين عقد تدريبات التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أولياء أمور وطلاب بالصف الأول الثانوى العام، بقرار عقد امتحان يناير المقبل ورقيا، بعد تأخر استلامهم التابلت.

وقال الطالب أحمد سيد بمدرسة المبتديان الرسمية بالسيدة زينب، إن قرار عقد الامتحانات ورقيًا منصف وعادل خاصة أنهم لم يتسلموا التابلت حتى الآن، موضحًا أنه لو جرى عقد الاختبار إلكترونيا لأثر ذلك على الطلاب فى تحصيل دروسهم وأداء الامتحان.

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وقالت فاطمة أحمد، ولى أمر طالب بمدرسة السعيدية الثانوية، إنهم كانوا متخوفين من أن تكرر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تجربة العام الماضى من عقد امتحانات طلاب بالصف الأول دون تدريبهم بشكل كامل، موضحة أن تدريب الطلاب على التابلت والاختبارات الإلكترونية خطوة مهمة لثقة الطلبة فى النظام والمنظومة الجديدة.

وطالبت ولى الأمر بضرورة تدريب الطلاب بشكل متقن ودقيق لأن هناك حالة من الخوف فى نفوس الطلاب خاصة بعد تجربة زملائهم بالصف الأول الثانوى العام الماضى وحدوث مشكلات كثيرة فى منصة الامتحان باختبارات الترم الأول.

من جانبها قالت مصادر مسئولة، إن الوزارة تعلمت من تجربة العام الماضى فى الامتحانات الإلكترونية، ولن تكرر ما حدث العام الماضى، وتتابع أيضًا تجهيز المدارس بالبنية التكنولوجية الكاملة فى المرحلة الثانوية.