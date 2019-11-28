شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يلتقى رئيس المجر اليوم.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس يانوش آدير رئيس جمهورية المجر، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية عقب انتهاء المباحثات.

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