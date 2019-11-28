صيدلانية تقتل طفلتها بعد تناولها حبوب "الفيل الأزرق" فى النزهة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدمت صيدلانية على ارتكاب جريمة بشعة، بعدما قتلت طفلتها بوضع أقراص مخدرة لها فى العصير، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ التحقيق.
البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بوفاة طفلتها التى تبلغ من العمر 6 سنوات، بسبب تناولها أقراصا مخدرة بطريق الخطأ، وتم إخطار النيابة، حيث كشفت تحقيقات نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، كذب رواية المتهمة وأن الواقعة بها شبهة جنائية.
انهارت المتهمة واعترفت، بأنها تتعاطى أقراص "الفيل الأزرق" حتى تنسى مشاكلها مع طليقها وعقب تناولها العقاقير قررت أن تقتل طفلتها، ووضعت لها أقراص مخدرة فى العصير، ثم دخلت فى غيبوية وعندما فاقت اكتشفت وفاة طفلتها.
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