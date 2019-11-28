شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة " إزالة 88 حالة تعدى على الأراضى بـ 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية لحماية الأراضى فى وزارة الزراعة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة المحافظين، مواصلة تكثيف لجانها الرصد والتتبع لأى حالة تعدى على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى المعهد وقبل تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية.

وقال المهندس حسن جودة رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، اليوم الخميس، إنه فى إطار التوجيهات المشددة للدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتصدى بكل حزم للتعدى على الأراضى الزراعية وإزالة المخلفات فى مهدها وبالتعاون مع الشرطة والحكم المحلى، قيام مديرية الزراعة بالقاهرة بإزالة 16 حالة بمساحه 7 قيراط، بالإضافة إلى إزالة 2 حالة تعديات زراعية بمحافظة كفر الشيخ، و61 حالة بمركز نجع حمادى بقنا، وإزالة 4 حالات بمنطقة الغربنيات بمحافظة الإسكندرية بمساحة 5 قيراط، وإزالة 4 حالات تعديات على أراضى زراعية بمحافظة البحيرة.











