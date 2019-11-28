شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفوج الثامن من طلاب الجامعات المصرية ضمن "مبادرة كل يوم جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق الفوج الثامن من طلاب جامعة طنطا أمس الأربعاء، لزيارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) التابعة للهيئة العربية للتصنيع، فى إطار مبادرة كل يوم جديد؛ بهدف التعرف على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية للشركة، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل، أهمية المبادرة فى تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية القومية، وتنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، وتعزيز رغبتهم فى المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير فى توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع.

من جانبه أكد اللواء المهندس محمد إسماعيل على أن مشاركة الشباب فى مشروعات التنمية تجعله يعلم أن هناك فرص عمل متاحة له عند تخرجه فى الجامعة ويرى بنفسه على أرض الواقع الحركة الكبيرة التى يشهد لها العالم كله فى البناء والتعمير على مستوى القطر بالكامل.

واطلع الطلاب خلال جولتهم على المقومات و القدرات والإمكانيات البشرية والعلمية والبحثية للشركة العربية الأمريكية السيارات، وما تمتلكه من معامل وأجهزة ومعدات فى مجال صناعة وتجميع السيارات، التى تمكنها من المساهمة فى العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

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وفى نهاية جولتهم أعرب الطلاب عن سعادتهم بالاشتراك فى هذه الزيارة التى عززت ثقتهم فى صناعه بلادهم، وعن تطلعهم لزيارة باقى مصانع الهيئة العربية للتصنيع التى تعد من القلاع الصناعية الهامة فى مصر.

وأشار أحمد الشيخ أن هذه الزيارات لها مردود إيجابى على الشباب فى رفع قيم الولاء والانتماء لديهم، مضيفًا إنه يحرص على متابعتها للتأكد من نقل كافة المعلومات عن الصناعات التى تنتجها مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وتعريفهم بالإمكانيات الفنية والتكنولوجية والبشرية القائمة عليها هذه الصناعات على أرض الواقع، معربا عن سعادته بردود أفعال الطلاب وفخرهم بالصناعة الوطنية.