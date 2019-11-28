شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأوقاف تعلن قبول دفعة جديدة لتأهيل شباب الوزارة للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية الأوقاف ، فتح باب التقدم لقبول دفعة من الأئمة والإداريين الراغبين فى الالتحاق ببرامج التأهيل للوظائف القيادية بالوزارة والجهات التابعة لها.

وتضمن الإعلان التاهيل بالمواقع القيادية على مستوى مديرى العموم ومديرى الإدارات ومعاوني رؤساء القطاعات ، ومعاوني وكلاء الوزارة بالديوان العام والمديريات الإقليمية ومناطق هيئة الأوقاف فيما يتصل بالعاملين بهيئة الأوقاف.

واشترطت الإعلان فى المتقدم ألا يزيد سنه عن خمسة وأربعين عامًا عند نشر الإعلان فيما يخص هذه الدفعة وأن يكون معينًا على الدرجة الثانية على الأقل وأن يكون متمكنًا من التعامل مع برامج الحاسب الآلى وحاصل على رخصة الحاسب الآلى الدولية، أو مستعدا لاختباراتها، على أن يعفى من رسوم الاختبار حال نجاحه ويتحملها حال رسوبه.

وتضمنت الشروط أن يكون مجيدا للغة العربية إجادة تامة وإحدى اللغات الأجنبية قراءة وكتابة وأن يكون متمكنًا من أدوات اختصاصه ووظيفته، وملما بالشئون الإدارية العامة.