الارشيف / أخبار مصر

وزير الكهرباء يناقش ميزانية الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى جمعية عمومية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يناقش ميزانية الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى جمعية عمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم الخميس، بحضور المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة وأعضاء مجلس إدارة الشركة، لمناقشة ميزانية الشركة للعام المالى الجديد 2019/2020.

وترصد وزارة الكهرباء لتطوير شبكة نقل الكهرباء 57 مليار جنيه، حيث أن إجمالى تكلفة ما تم تنفيذه حتى الآن من توسعات وأعمال تطوير بشبكة النقل بلغ 50 مليار جنيه، وبانتهاء الشركة المصرية لنقل الكهرباء من إنشاء خطوط نقل جديدة بطول 6200 كيلو متر فى 2020، سوف تكون هذه الخطوط  شبكة نقل جديدة موازية للشبكة الحالية.

ومن المقرر أن تنتهى الشركة المصرية لنقل الكهرباء من أعمال التوسعات والتطوير بشبكة نقل الكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية نهاية العام المقبل بنسبة 100% لينتهى بذلك مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد بمحافظات الصعيد نهائياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الكهرباء يناقش ميزانية الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى جمعية عمومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا