شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يناقش ميزانية الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى جمعية عمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم الخميس، بحضور المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة وأعضاء مجلس إدارة الشركة، لمناقشة ميزانية الشركة للعام المالى الجديد 2019/2020.

وترصد وزارة الكهرباء لتطوير شبكة نقل الكهرباء 57 مليار جنيه، حيث أن إجمالى تكلفة ما تم تنفيذه حتى الآن من توسعات وأعمال تطوير بشبكة النقل بلغ 50 مليار جنيه، وبانتهاء الشركة المصرية لنقل الكهرباء من إنشاء خطوط نقل جديدة بطول 6200 كيلو متر فى 2020، سوف تكون هذه الخطوط شبكة نقل جديدة موازية للشبكة الحالية.

ومن المقرر أن تنتهى الشركة المصرية لنقل الكهرباء من أعمال التوسعات والتطوير بشبكة نقل الكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية نهاية العام المقبل بنسبة 100% لينتهى بذلك مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد بمحافظات الصعيد نهائياً.