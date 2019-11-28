شكرا لقرائتكم خبر عن قاد فريقا لإنتاج أول مفاعل نووى.. 10 معلومات عن الفيزيائى إنريكو فيرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى رحيل الفيزيائى الإيطالى إنريكو فيرمي، الحاصل على جائزة نوبل فى الفيزياء وأحد أعضاء الفريق الذى أنتج أول مفاعل نووى وأول القنبلة الذرية. ”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات عن إنريكو فيرمى فى ذكرى رحيله كما يلى: ”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات عن إنريكو فيرمى فى ذكرى رحيله كما يلى: 1. ولد إنريكو فيرمى فى 29 سبتمر عام 1901 . 2. فى عام 1918 حصل على منحة دراسية فى جامعة سكولا نورمال بإيطاليا. 3. عمل أستاذًا للطبيعة فى جامعة روما عام 1934. 4. بعد استقرار فيرمى فى أمريكا تم تعينه أستاذًا للفيزياء بجامعة نيويورك كولومبيا. Advertisements 5. أنتج أول تفاعل نووى متسلسل متحكم عام 1942م فى شيكاغو، وتم إجراء التجربة فى ملعب جامعة شيكاغو. 6. حصل على جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1938م لعمله فى النشاط النووى الصناعى الناتج عن التفاعلات النووية بواسطة النيوترونات البطيئة. 7. قاد إنريكو فيرمى الفريق الذى أنتج أول مفاعل نووى فى أواخر عام 1942 . 8. كما كان إنريكو فيرمى ضمن فريق إنتاج أول القنبلة الذرية. 9. تم تعينه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مستشار عن اللجنة المسئولة عن الطاقة النووية. 10. توفى إنريكو فيرمى يوم 28 نوفمبر عام 1954م عن عمر يناهز 53 عامًا.

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