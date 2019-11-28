الرى تنظم ندوة للتوعية المائة بحضور 200 شاب بحلوان.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى، بوزارة الرى ندوة التوعية المائية لنحو 200 شاب بمدينة حلوان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

تناولت الندوة التعريف بحجم المشكلة المائية فى مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائى والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتهيئة البيئة المواتية وإلقاء الضوء على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم مشكلة الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع.

ركزت الندوة على ضرورة التوعية بمشكلة تناقص نصيب الفرد من المياه وبث روح السلوكيات الايجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد.

كما تم خلال الندوة التأكيد على الدور اﻹيجابي المنوط بشباب الوطن فى الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث وحماية نهر النيل من التعديات.

وفى نهاية الندوة قامت مديرية الشباب بتوزيع جوائز مالية بعقد مسابقة تنافس فيها الشباب على الإجابة على أسئلة من واقع محاضرة التوعوية.



الرى تنظم ندوة للتوعية المائة بحضور 200 شاب بحلوان (1)



الرى تنظم ندوة للتوعية المائة بحضور 200 شاب بحلوان (2)



الرى تنظم ندوة للتوعية المائة بحضور 200 شاب بحلوان (3)

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الرى تنظم ندوة للتوعية المائة بحضور 200 شاب بحلوان (4)



الرى تنظم ندوة للتوعية المائة بحضور 200 شاب بحلوان (5)



الرى تنظم ندوة للتوعية المائة بحضور 200 شاب بحلوان (6)



الرى تنظم ندوة للتوعية المائة بحضور 200 شاب بحلوان (7)



الرى تنظم ندوة للتوعية المائة بحضور 200 شاب بحلوان (8)



