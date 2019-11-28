شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو تهنئ مصر و 4 من الدول الأعضاء بها بالفوز بعضوية لجنة التراث العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خمسا من الدول الأعضاء بالمنظمة بمناسبة فوزها بعضوية لجنة التراث العالمى، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك خلال الدورة الـ 22 من اجتماعات الجمعية العامة للدول الأطراف فى اتفاقية التراث العالمى المنعقدة فى مقر منظمة اليونسكو بباريس مساء اليوم الأربعاء.

وتوجه المالك بالتهنئة لكل من مصر والسعودية وعمان ومالى ونيجيريا بالفوز، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز، وتقديره لجهود الدول وما حققته، وأكد أن حرص الإيسيسكو على متابعة نجاحات الدول الأعضاء بها على كافة الأصعد المتعلقة بمجال عملها كمنظمة دولية تعنى بالتربية والعلوم والثقافة فى العالم الإسلامى إنما يأتى متوافقا مع رؤيتها الجديدة التى تتبنى مزيدا من الانفتاح على العالم، وتطوير جهودها في دعم الدول الأعضاء.

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يذكر أن الجمعية العامة للدول الأطراف فى اتفاقية التراث العالمى، التى ترأستها الكويت قامت بالتصويت لانتخاب 9 دول خلفا للدول التى انتهت مدة عضويتها في اللجنة.

وتعتبر اتفاقية التراث العالمى من أهم الاتفاقيات على الصعيد الدولى فى مجال حفظ التراث، وتستهدف صون التراث العالمى وتوفير حماية جماعية للتراث الثقافى والطبيعى ذى القيمة العالمية الاستثنائية.