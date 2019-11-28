شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اللبنانى للبطاركة الكاثوليك: لبنان أرض الحرية والعيش المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك السفير على الحلبى، سفير الجمهورية اللبنانية فى القاهرة فى إطار انعقاد مؤتمره السابع والعشرين بضيافة بطريركية الأقباط الكاثوليك.

حضر حفل الاستقبال عدد من فعاليات الجالية اللبنانية فى مصر، ومن بين الحضور روجيه شقّال القائم بأعمال سفارة فرسان مالطا فى مصر ورئيس الجمعية الخيرية فى الكنيسة السريانية الكاثوليكية فى القاهرة.

رحّب السفير بالآباء البطاركة معرباً عن سروره باستقبالهم، مؤكّداً أنّ لبنان كان وسيبقى أرض الحرّية والكرامة والعيش المشترك والوحدة الوطنية بين مختلف مكوّناته، وأنه سيتخطّى الأزمة الراهنة، وستتشكّل حكومة تقوم بالإصلاحات المطلوبة والنهوض الاقتصادى المنشود.

طلب السفير دعاء وصلاة وتوجيه الآباء البطاركة للسياسيين كي يضعوا مصلحة لبنان فوق كلّ اعتبار، متمنّياً النجاح لأعمال المؤتمر السابع والعشرين لمجلس البطاركة، لما فيه خير أبنائهم فى سائر بلدان الشرق.