شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين من أسوان: إمداد فروع المجمعات الاستهلاكية بالسلع واللحوم أول بأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، فرع هايبر ماركت بمنطقة دراو بمحافظة أسوان والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالوزارة، وتبلغ مساحة الهايبر ماركت 600 متر مقسمة ما بين فرع التجزئة ومخزن جملة حديث وكذلك ثلاجة تبريد وتجميد وثلاجات عرض للحوم والأجبان.

وشدد المصيلحى، على ضرورة استمرار الشركة القابضة فى امداد فروع الجملة وفروع المجمعات الاستهلاكية وكافة منافذ التوزيع الأخرى من بقالى التموين، وفروع مشروع جمعيتى بكافة السلع التموينية الأساسية والسلع الغذائية والخضر والفاكهة، وكذلك امداد الفروع البيعية باللحوم الطازجة والدواجن واللحوم المجمدة أول بأول لتلبية احتياجات المواطنين.

ويأتى افتتاح هذا الهايبر ماركت فى إطار خطة وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية لفتح فروع جديدة ومطورة للمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد، وذلك فى إطار دور وزارة التموين فى طرح السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة وبجودة عالية.

كما وجه المصيلحى مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من انضباط حركة الأسواق، واستمع الوزير لمطالب المواطنين ورأيهم فى مدى رضاهم عن الخدمات التموينية المقدمة لهم ووجه قيادات للمديرية بضرورة التواصل المستمر والفعال مع المواطنين على ارض الواقع والعمل على تذليل اى صعوبات تواجههم.

من جانبه أشار اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أهمية تواجد شركتى الجملة فى كافة محافظات الجمهورية لما لديها من قدرات توزيعية وتخزينية عالية تمكنها من صرف المقررات التموينية والبيع الحر للمواطنين بانتظام مما يساهم فى ضبط الأسواق واحداث توازن سعرى حقيقى.



زيارة وزير التموني لأسوان (1)



زيارة وزير التموني لأسوان (2)



زيارة وزير التموني لأسوان (3)

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زيارة وزير التموني لأسوان (4)



زيارة وزير التموني لأسوان (5)



زيارة وزير التموني لأسوان (6)



زيارة وزير التموني لأسوان (7)