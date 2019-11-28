شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: السيسي يستقبل نظيره المجري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الرئيس يانوش آدير، رئيس جمهورية المجر، بقصر الاتحادية. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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