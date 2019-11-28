شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تتابع تنفيذ تكليفات الرئيس للمحافظين الجدد ونوابهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه سيعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لاستعراض أهم التكليفات الخاصة للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد، بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه أمس الأربعاء.

وقال شعراوى، في تصريحات صحفية الخميس، إن الوزارة ستقوم بالمتابعة الدقيقة والمستمرة مع المحافظات بصورة يومية لتنفيذ ومتابعة التكليفات التي وجه بها الرئيس، واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير كافة المعلومات اللازمة للمحافظين الجدد فيما يخص الملفات العاجلة في المحافظات التي تسلموا مهام العمل بها، بالإضافة إلى أهم المشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء.

Advertisements

وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق الجيد بين قطاعات الوزارة المختلفة فيما يخص متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، مؤكداً استمرار المتابعة اليومية للوزارة مع المحافظات فيما يخص تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة مستوي النظافة ومواجهة الإشغالات في الشارع وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، والإزالة في المهد لأي تعديات جديدة.

وأضاف أن تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين سيتم العمل على سرعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون الجيد مع كافة الوزارات المعنية بالحكومة.

وأكد شعراوي أهمية دور كافة وسائل الإعلام وتحقيق أقصي تعاون بين المحافظين ونواب المحافظين لإحداث نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين.