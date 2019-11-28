شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية» توقع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع 8 جامعات وهيئات أجنبية ومصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، على توقيع واعتماد 8 مذكرات وبروتوكولات تعاون مع جامعات ومؤسسات أجنبية ومصرية لترسيخ التعاون الثنائى في شتى المجالات.

وقال «الكردى»، خلال اجتماع مجلس الجامعة، الخميس، إن الاتفاقيات والمذكرات تضمنت توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وكلية أوشن كونتى الأمريكية، ومقترح التعاون بين كلية التجارة والكلية الحديثة للتجارة والعلوم بسلطنة عمان، واتفاقية التعاون بين كلية التجارة وكلية Lubin لإدارة الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة لتعليم الكبار، واتفاقية التعاون بين الجامعة وجامعة فرانسن كونتيه الفرنسية، واتفاقية التعاون بين كلية السياحة والفنادق وشركة ماجد الفظيم للمشاريع ـ مصر، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة وهيئة الطاقة الذرية المصرية، وعقد التعاون المقترح بين كلية الآداب ومركز التدريب والتعاون الدولى بوكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من مؤسسة آل سليمان لتوريد 20 ماكينة غسيل كلوى لوحدة الكلى بمستشفى المواساه الجامعى، والتبرع المقدم من نادى روتارى وهو عبارة عن جهاز منظار قولون وهو أحدث جهاز منظار قولون موجود في مصر وذلك لإنشاء وحدة مناظير للقولون بوحدة جراحة القولون والمستقيم، وقبول التبرع المقدم من مؤسسة بيت الخبرة وذلك للإسهام في القضاء على قوائم الانتظار بقسم طب وجراحة العيون، وقبول التبرع المقدم من نادى أينرويل سبورتنج لسداد الرسوم الدراسية لبعض الطلاب غير القادرين على السداد والذين لا ينطبق عليهم شروط صندوق التكافل الاجتماعى لطلاب الجامعة.