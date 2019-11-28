شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يزور مصنع بومبارديه بمقاطعة ديربي البريطانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته لمصنع بومبارديه بمقاطعة ديربي البريطانية، اجتماعا موسعا مع مسؤولي شركة بومبارديه العالمية، برئاسة ماتيو بيرن رئيس بومبارديه المملكة المتحدة، حيث تم بحث آخر المستجدات الخاصة بالخطوات التنفيذية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر.

في بداية اللقاء، أكد الوزير أهمية هذين المشروعين في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل الجماعي، ثم استعرض الجانبان الخطة التنفيذية للمشروعين، حيث أفاد رئيس بومبارديه المملكة المتحدة بأنه سيتم تصنيع المكونات الرئيسية للمشروعين خلال الربع الأول من 2020 على أن يبدأ تجميع القطارات للمشروعين من يونيو 2020 وذلك وفقا للجداول الزمنية المحددة في العقد.

كما بحث الجانبان زيادة أعداد المتدربين من الهيئة القومية للأنفاق على أعمال الصيانة، وكذلك إمكانية فتح مركز للتدريب والصيانة في مصر وليس لصيانة المونوريل فقط، ثم تناقش الجانبان في أهمية الإسراع بتفعيل التعاون الاستثماري للمشروعين، بعدها تفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة لمصنع الشركة بديربي الذي تم إنشاؤه منذ ١٥٠ عاما وينتج العديد من مختلف أنواع القطارات الكهربائية.

زيارة وزير النقل لمصنع بومبارديه بمقاطعة ديربي البريطانية