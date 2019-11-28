شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 2999 قسطرة طبية خاصة بالنساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال جمارك مبني الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي، الخميس، من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة إير فرانس القادمة من فرنسا، تم الاشتباه فى راكب مصري قادم من أمستردام ترانزيت باريس نظرا لقصر الفترة بين السفر والعودة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة "الإكسراي" وتبين وحود أجسام متماثلة، فتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية، وتبين وجود 2999 قسطرة طبية خاصة بالنساء مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 71 لسنة 2019 .