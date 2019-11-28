شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: نعمل على سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس للمحافظين والنواب الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أنه سيعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ، لاستعراض تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد ونواب المحافظين الذين تم تعيينهم عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن الوزارة ستقوم بالمتابعة الدقيقة والمستمرة مع المحافظات بصورة يومية لتنفيذ ومتابعة التكليفات التى وجه بها الرئيس السيسى، واستغلال الميزات النسبية فى كل محافظة وتعظيم مواردها.

وأشار شعراوى إلى أنه الوزارة ستقوم بتوفير كافة المعلومات اللازمة للمحافظين الجدد فيما يخص الملفات العاجلة في المحافظات التى تسلموا مهام العمل بها، بالإضافة إلى أهم المشروعات الجارى تنفيذها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

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وأكد شعراوى أنه سيتم التنسيق الجيد بين قطاعات الوزارة المختلفة فيما يخص متابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى المحافظات، خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، مؤكداً استمرار المتابعة اليومية للوزارة مع المحافظات فيما يخص تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مستوى النظافة ومواجهة الإشغالات فى الشارع وازالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، والإزالة فى المهد لأى تعديات جديدة.

وأوضح الوزير أن تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين سيتم العمل على سرعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون الجيد مع كافة الوزارات المعنية بالحكومة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية دور كافة وسائل الإعلام وتحقيق أقصى تعاون بين المحافظين ونواب المحافظين لإحداث نقلة كبيرة فى الخدمات المقدمة للمواطنين.