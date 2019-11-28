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رئيس جهاز العاشر من رمضان: بدء زراعة وتشجير المدخل الثالث بالمدينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد  شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،  بأنه تم البدء في أعمال زراعة وتشجير المدخل الثالث بالمدينة، لكونه أحد أهم المحاور وواجهة رئيسية وشريانا يربط مناطق العمارات من الحي الـ12، والمنطقة الصناعية (B4) بالطرق الرئيسية بالمدينة، حيث تم استهداف المدخل ضمن خطة الزراعة التي يجري تنفيذها بالمدينة.

 

وأشار المهندس خالد شاهين إلى أن الأعمال بالمشروع تتضمن التسوية بأماكن الزراعات، وزراعة النجيلة، والنخيل، والأشجار المتميزة، وكذا تنفيذ شبكة ري بنظام التنقيط  من مصادر المياه العكرة، لحين ربط شبكة الري بمحطة المياه المعالجة، وذلك في إطار خطة الجهاز لزراعة وتجميل المحاور الهامة والرئيسية بالمدينة.

 

 

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