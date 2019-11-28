شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان: بدء زراعة وتشجير المدخل الثالث بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار المهندس خالد شاهين إلى أن الأعمال بالمشروع تتضمن التسوية بأماكن الزراعات، وزراعة النجيلة، والنخيل، والأشجار المتميزة، وكذا تنفيذ شبكة ري بنظام التنقيط من مصادر المياه العكرة، لحين ربط شبكة الري بمحطة المياه المعالجة، وذلك في إطار خطة الجهاز لزراعة وتجميل المحاور الهامة والرئيسية بالمدينة.
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