شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب دار العلوم بالقاهرة: الكلية وافقت على اشتراك الطلاب بجدول الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم اتحاد طلاب كلية دار العلوم، بخالص الشكر والتقدير لإدارة الكلية على استجابتها للمطالب التى تقدم بها الاتحاد بخصوص مواعيد ونظام الامتحان بالفصل الدراسى الأول.

وقالت الطالبة أميرة ناصر رمز الدين، رئيس اتحاد الطلاب فى كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، إن الاتحاد تقدم بعدة مطالب إلى إدارة كلية دار العلوم ووافق عليها ومنها تأجيل موعد امتحان مقرر الأعمال الفصلية من يوم 2019/12/17 ليعقد يوم السبت 2019/12/21 للفرق الثلاثة وفقا للمواعيد التى ستعلن لاحقًا فى الجدول نظرًا لتحديد امتحانات الشفوى بداية من يوم 22/12/2019 حتى يوم 25/12/2019.

وأشارت الطالبة أميرة ناصر إلى أنه تمت الموافقة على عقد امتحانات التخلف للفرق الثانية والثالثة والرابعة مع الامتحانات الأصلية وبنظام البابل شيت وليس مقالى وكذلك عقد محاضرات مراجعة في المواد التى يشتكى الطلاب من صعوبتها فى الفرق الأربعة وللتدريب على نظام الامتحان بها وجار استطلاع رأى الطلاب فى هذه المواد والتواصل مع الأساتذة لتحديد مواعيد المراجعات وإعلانها.

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وذكرت الطالبة، أن إدارة الكلية وافقت على عقد الامتحان بنظام الساقية الذى يتيح الفرصة للطلاب للمراجعة بين المادة والأخرى بحد أدنى 3 أيام قبل أي اختبار وسيتم إعلان المواعيد في منشور لاحق مع ضرورة التنبيه لعدم وجود يوم ثابت فى الأسبوع لاختبار الفرقة وفقًا لهذا النظام.

وأشارت إلى أن الإدارة وافقت على استطلاع رأى طلاب الفرقة الأربعة فى ترتيب المواد داخل جدول الامتحان وبناء عليه ستقوم صفحة الاتحاد بالإعلان فى منشور مستقل عن المواعيد المحددة لجدول اختبار كل فرقة مع انتشار إستطلاع رأى الكترونى لترتيب المواد المقرر امتحان الطلاب فيها ويمكن للطالب كتابة الترتيب فى ورقة وتسليمها فى صندوق الاتحاد قبل يوم الاحد 1/12/2019تمهيدًا لاعتماد الجدول وإعلانه للطلاب فى نفس الأسبوع.