شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعرض جهودها فى بناء القدرات بالقارة بأسبوع البنية التحتية بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائى لدول حوض النيل بقطاع مياه النيل بوزارة الرى فى فعاليات أسبوع برنامج البنية التحتية بأفريقيا الخامس، المقام تحت عنوان توجية إفريقيا إلى تنفيذ أجندة 2063 للتكامل الاقتصادى، الذى بادرت مصر باستضافته فى الفترة من (25-29) نوفمبر بالقاهرة.

وقدم حسن عدداً من العروض التى تضمنت جهود وزارة الرى فى بناء القدرات ودعم العنصر البشرى من خلال عدة دورات تنظمها الوزارة لتدريب مشاركين من الدول الإفريقية فى مجالات عده.

ويمثل منتدى شباب الباحثين الأفارقة الذى انطلق فى النسخة الأولى من أسبوع القاهرة للمياه العام قبل الماضى نواة للتحرك مع إفريقيا باعتبارهم جسور تواصل مع الدول الإفريقية، كذلك التعاون مع بعض المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا المياه لاستضافة المزيد من شباب الباحثين الأفارقة علاوة على التعاون بين المنظمات والشبكات لتحسين إدارة المياه بالتعاون مع الدول الإفريقية.

وينظم قطاع التدريب بوزارة الرى أكثر من 3 دورات فى العام للأشقاء من الدول الإفريقية وتستمر شهر وشهرين، وتتضمن الدورات تدريب الخبراء بالتعاون مع بعض الجامعات حول طرق إدارة المياه، كما تشمل جولات ميدانية.

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أسبوع برنامج البنية التحتية بأفريقيا الخامس (1)



أسبوع برنامج البنية التحتية بأفريقيا الخامس (2)