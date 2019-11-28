شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع شركة بومبارديه تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الوزير أهمية هذين المشروعين فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل الجماعى ثم استعرض الجانبان الخطة التنفيذية للمشروعين، حيث أفاد رئيس بومبارديه المملكة المتحدة أنه سيتم تصنيع المكونات الرئيسية للمشروعين خلال الربع الأول من 2020 على أن يبدأ تجميع القطارات للمشروعين من يونيو 2020، وذلك وفقا للجداول الزمنية المحددة فى العقد.
كما بحث الجانبان زيادة أعداد المتدربين من الهيئة القومية للأنفاق على أعمال الصيانة وإمكانية فتح مركز للتدريب والصيانة فى مصر وليس لصيانة المونوريل فقط، ثم تناقش الجانبان فى أهمية الإسراع بتفعيل التعاون الاستثمارى للمشروعين، بعدها تفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة لمصنع الشركة بديربى الذى تم إنشاؤه منذ 150 عاما وينتج العديد من مختلف أنواع القطارات الكهربائية.
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