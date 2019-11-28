شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصدر مرسوم ملكى بإعادة تنظيم وزارة شئون الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، مرسوما رقم (94) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة شئون الإعلام. وجاء فى المرسوم الملكى الذى نقلته وكالة أنباء البحرين : المادة الأولى : يُعاد تنظيم وزارة شئون الإعلام، وذلك على النحو الآتي : وزير شئون الإعلام، ويتبعه : أولاً: مدير عام وكالة أنباء البحرين ( بدرجة وكيل مساعد). ثانياً: مركز الاتصال الوطني. ثالثاً: وكيل وزارة شئون الإعلام، ويتبعه: 1-إدارة الموارد البشرية والمالية. 2-إدارة وسائل الإعلام. 3-الوكيل المساعد للشئون الفنية، وتتبعه: Advertisements أ‌-إدارة التقنيات والبث. ب‌-إدارة الإرسال والنقل الخارجي. 4-الوكيل المساعد لشئون الإذاعة والتلفزيون، وتتبعه: أ‌-إدارة التلفزيون. ب‌-إدارة الإذاعة. ج- إدارة الأخبار. المادة الثانية : يُلغى المرسوم رقم (83) لسنة 2016 بتنظيم وزارة شئون الإعلام، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم. المادة الثالثة: على وزير شئون الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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