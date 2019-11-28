إنفوجراف.. تمثيل تنسيقية الأحزاب فى حركة المحافظين الجدد بنسبة 21%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت حركة المحافظين الجديدة ونوابهم، تمثيل مميز للشباب، بواقع 5 من شباب تنسيقية الأحزاب، بنسبة 21% من إجمالى عدد النواب الذين تم تعيينهم، حيث تم تعيين 23 نائبا للمحافظين الجدد.
وجاء تمثيل شباب تنسيقية الأحزاب فى المحافظات " بنى سويف،الجيزة، المنوفية، قنا، والدقهلية"، وتأتى الحركة فى إطار توجه الدولة نحو تمكين الشباب بالمناصب القيادية، بعد تأهيلهم بشكل مناسب يسمح لهم بتولى بعض المناصب القيادية، وليس مجرد شعارات بالتمكين، أو حتى تمكين غير مبنى على التأهيل.
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