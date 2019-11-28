شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات فى الناصرية بالعراق إلى 13 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية العربية فى خبر عاجل لها ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات فى الناصرية بالعراق إلى 13 شخصا، بالأضافة الى ارتفاع حصيلة المصابين إلى 75 محتجا. Advertisements وشهدت العراق خلال الايام الماضية تصاعد الاحتجاجات وقام المتظاهرين بقطع طرق رئيسية فى البصرة والناصرية، وقطعوا عدة جسور وطرق فى النجف وذى قار، وقامت شرطة ذى قار بسحب قوات الشغب وتكليف قوات النجدة والشرطة لمتابعة الأوضاع الميدانية.

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