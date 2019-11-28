شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : شبورة مائية كثيفة .. واستقرار فى الأحوال الجوية حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، السائقين من الشبورة الكثيفة خلال اليومين المقبلين، والتى تمتد إلى مدن الصعيد ، مشيرًا إلى أن استقرار الأحوال الجوية وهدوء الرياح زاد من كثافة الظاهرة الجوية.

وتوقع مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة للتليفزيون المصري اليوم الخميس، استمرار استقرار الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حتى السبت المقبل، نتيجة كتلة هوائية تتعرض لها البلاد، والتى أدت إلى انخفاض الحرارة منذ أمس لتعود إلى معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.