شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الصحراوى الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 13 شخصاً، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبلى بوابة الكريمات بـ15 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم "سميرة عبد المنعم، 45 سنة، مقيمة أبو صالح/ مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى، ومصطفى ربيع عويس 20 سنة سوهاج، سائق مصاباً بسجحات بالجسم، فريدة على أحمد 45 سنة مقيمة بأبو صالح مصابة بسجحات بالجسم، شوقيه عبد الحليم أحمد 60 سنة مقيمة بقرية الدوالطة بمركز بنى سويف، مصابة بجرح قطعى بالوجه، عبد الباقى أحمد صبرى 30 سنة مقيم بقرية الدوالطة، نجار، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر، شعبان سيد عبد العال 36 سنة مقيم بقرية البساتين مصاباً بكدمات بالظهر والزراعين، شيماء مجدى محمد 32 سنة، مقيمة بقرية البساتين مصاباً بكدمات بالجسم.

كما نقلت سيارات الإسعاف "مالك شعبان سيد، 8 سنوات، تلميذ مقيم بقرية البساتين مصاباً بسجحات بالجسم، صهيب شعبان سيد 6 سنوات زمقيم بقرية البساتين مصاباً بسجحات بالحسم، عصام علام أحمد 45 سنة مقيم بقرية ابشنا فلاح مصاباً بجرح قطعى بالحاجب الأيسر، رجب محمد شعبان 45 سنة مقيم بقرية بهبشين مصاباً بجروح وسجحات، نافع عبد الله عبد الحليم 64 سنة مقيم بقرية تزمنت الشرقية، مصاباً بجروح وسجحات، أصالة أحمد حافظ 54 سنة مقيمة بقرية تزمنت الشرقية مصابة بسجحات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.