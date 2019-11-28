شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع تطوير القاهرة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا بشأن تطوير القاهرة الاسلامية بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، بتوجيه التهنئة للدكتورة غادة والى، على المنصب الأممى رفيع المستوى، ‪ وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، متمنياً لها التوفيق فى مُهمتها القادمة، مشيراً الى ان الوزيرة حققت اسهامات ملموسة خلال توليها حقيبة التضامن الاجتماعى على مدار 6 سنوات.