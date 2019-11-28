شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية للتعاون فى مجال معالجة مياه الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "ATB Water" الألمانية للتعاون فى مجال تصنيع محطات معالجة مياه الصرف الصحى، وجاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

تم الإشارة إلى أن الغرض من توقيع هذه المذكرة هو التعاون المشترك فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى بتكنولوجيا (SBR) التى تعتمد على المعالجة البيولوجية، ويأتى توقيع مذكرة التفاهم فى إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى شركاتها ووحداتها التابعة لصالح تنفيذ مشروعات قومية وتنموية بالدولة تخدم المواطنين وتلبى احتياجاتهم، وفي ضوء سعي الوزارة إلى تبادل الخبرات بين العاملين بشركات الإنتاج الحربي ومختلف الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة فى مختلف المجالات داخل شركاتها ووحداتها.

Advertisements

من جانبه أكد Markus Baumann مدير عام شركة "ATB Water" الألمانية على أن المياه المعاد تدويرها بنظام (SBR) يمكن الاستفادة منها في العديد من الاستخدامات، مضيفاً أن هذه الطريقة تختلف عن الطريقة التقليدية والتي تتم فيها خطوات المعالجة في خزانات منفصلة أما بطريقة (SBR) فإن جميع الخطوات تتم بطريقة متتابعة في نفس الخزان مما يجعلها أحد الخيارات الاقتصادية والفعالة في عملية المعالجة.

وأوضح "Baumann" أنه تم إنشاء شركة "ATB Water" منذ عام 1999 وهي متخصصة فى إنشاء وتسويق محطات معالجة مياه الصرف الصحى البيولوجية وكذا محطات معالجة مياه الصرف الصحي صغيرة الحجم وملحقاتها من قطع غيار وخدمات الصيانة والتطوير، وقامت ببيع 95 ألف محطة/وحدة معالجة مياه على مستوى العالم، مشيراً إلى اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وخبرتها في مجال إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال عدد من شركاتها التابعة وعلى رأسها شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي).