83% من القراء يؤيدون إشراك القطاع الخاص فى التعليم الفنى؟"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد إشراك القطاع الخاص فى التعليم الفنى؟"، أيد غالبية القراء إشراك القطاع الخاص فى التعليم الفنى.

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