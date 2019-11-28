شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. جرائم ارتكبها المتهمون بخلية ميكروباص حلوان بعد إعدام 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية فى محاكمة 32 متهما بقضية "خلية ميكروباص حلوان"، بعد صدور حكم بالإعدام شنقا لـ7 متهمين، والمشدد 15 سنة لـ3 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهما، وبراءة 7 متهمين. ووجهت جهات التحقيق للمتهمين عدة تهم منها: اغتيال معاون حلوان اغتيال معاون حلوان فى 8 مايو 2016 استشهد معاون حلوان النقيب محمد حامد و7 أمناء شرطة أثناء رجوعهم من مأمورية، بعد إطلاق النار عليهم من أسلحة آلية. Advertisements اغتيال العميد على فهمى اغتيال العميد على فهمى وجهت النيابة للمتهمين واقعة اغتيال العميد على فهمى رئيس مرور المنيب ومجند شرطة سائق سيارة الشرطة التى كانت تقل فهمى أمام مزرعته بالجيزة، بعد أن قام الجناة بإطلاق النار على المجنى عليهما ثم إشعال النار فى السيارة، ووقعت الحادثة فى 9 يناير من عام 2016. التعدى على كمين المرازيق التعدى على كمين المرازيق واجه المتهمون تهمة الهجوم المسلح على كمين المرازيق واستشهاد أمين الشرطة أحمد فاوى وإصابة 2 من أفراد الكمين فى 16 فبراير من عام 2016. الهجوم المسلح على مكتب بريد حلوان الهجوم المسلح على مكتب بريد حلوان وجهت النيابة للمتهمين تهم الهجوم على مكتب بريد حلوان وسرقة 80 ألف جنيه من داخله فى 6 إبريل 2016.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حتى لا ننسى.. جرائم ارتكبها المتهمون بخلية ميكروباص حلوان بعد إعدام 7 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.