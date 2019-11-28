جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية من الأدوية.
وصرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، اليوم، بأنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من أثيوبيا، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 400 علبة لعقار خاص بالإجهاض يحظر تداوله خارج المستشفيات.
وأشار إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.
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