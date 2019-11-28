أخبار مصر | تداول 452 شاحنة و45 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 452 شاحنة بضائع و45 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 94 شاحنة و9 سيارة.

وتغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و7 سيارات.

واستقبل الميناء بالأمس الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 90 شاحنة و8 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 18 شاحنة و1 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينة سينا وعلى متنها 55 شاحنة و4 سيارة.

وفي سياق آخر، استقبل ميناء بورتوفيق السفينة منة وعلى متنها 3500 طن ردة.