أخبار مصر | النقل تعلن موعد تجميع قطارات مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل تعلن موعد تجميع قطارات مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن رئيس شركة بومبارديه المملكة المتحدة، تعهد بأنه سيتم تصنيع المكونات الرئيسية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر خلال الربع الأول من 2020، على أن يبدأ تجميع القطارات للمشروعين من يونيو 2020 وذلك وفقا للجداول الزمنية المحددة في العقد.

وجاء ذلك خلال زيارة "الوزير" لمصنع بومبارديه بالمقاطعة البريطانية، حيث عقد اجتماعا موسعا مع مسئولي شركة بومبارديه العالمية برئاسة ماتيو بيرن رئيس بومبارديه المملكة المتحدة تم فيه بحث آخر المستجدات الخاصة بالخطوات التنفيذية للمشروعين.

كما بحث الجانبان زيادة أعداد المتدربين من الهيئة القومية للأنفاق على أعمال الصيانة وكذلك إمكانية فتح مركز للتدريب والصيانة في مصر وليس لصيانة المونوريل فقط ثم تناقش الجانبان في أهمية الإسراع بتفعيل التعاون الاستثماري للمشروعين.

وتفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة لمصنع الشركة بديربي الذي تم إنشاؤه منذ ١٥٠ عاما وينتج العديد من مختلف انواع القطارات الكهربائية.