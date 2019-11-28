أخبار مصر | خبر سار من منظومة التأمين الصحي لمحافظات المرحلة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار من منظومة التأمين الصحي لمحافظات المرحلة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زفت منظومة التأمين الصحي، نبأ سار للمواطنين المقيمين في محافظات المرحلة الأولى التي يتم تطبيق المنظومة فيها.

وأكدت أن التسجيل متاح للمواطن في الوحدة الأقرب لسكنه، وليس فقط العنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي، مؤكدة أنه في حالة تغيير عنوان بطاقة الرقم القومي يجب أن يقدم الشخص ما يثبت ذلك.

وأوضحت: "التسجيل في الوحدة الأقرب لسكنك، وهناك هيبلغوك بالوحدة اللي هيتم ربطك عليها وفي حالة تغيير عنوانك في البطاقة بتقدم ما يثبت ذلك".

يُذكر أن محافظات المرحلة الأولى في تطبيق المنظومة هي كالأتي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء".