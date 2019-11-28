مصر | اليوم.. مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"اقتحام قسم العرب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"اقتحام قسم العرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد على.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.