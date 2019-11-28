رادار المرور يضبط 1432 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى. وضبطت الإدارة العامة للمرور، 1432 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة. Advertisements وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة. وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

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