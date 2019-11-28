شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه لأفضل معلم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة التربية والتعليم، الخميس، مؤتمرًا لإطلاق جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في مصر، ومن المقرر، أن يُعقد هذا المؤتمر، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعدد من مسئولي التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وسيعقد المؤتمر في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بديوان عام وزارة التربية والتعليم، وسط حضور إعلامي كبير.

وكان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أعلن في مؤتمر صحفي، أنه سيتم لأول مرة في مصر فتح باب الاشتراك للمعلمين المصريين في جائزة محمد بن زايد للمعلم الخليجي في نسختها الثالثة.

وأوضح نائب الوزير، أثناء المؤتمر الصحفى، أن قيمة الجائزة في هذه المسابقة تصل إلى مليون جنيه، موضحًا أن السماح لمصر بالاشتراك فيها دليل على أن تجربة تطوير التعليم ساعدت على تحسن أداء المعلمين المصريين بعد تطبيق نظام التعليم الجديد.