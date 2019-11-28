شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توفر تحاليل الغدة الدرقية للمواليد بالمجان فى الوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن إجراء تحاليل الغدة الدرقية يتم عند الميلاد بالوحدات الصحية بالمجان، وتابعت: تقوم المعامل المركزية بإجراء التحاليل وإرسال نتائجها إلى مكاتب الصحة، وأى أطفال يكتشف لديهم خلل يتم إخطارهم سريعًا وتحويلهم لمراكز العلاج.

وأضافت وزارة الصحة، أن المعامل المركزية يوجد بها أكبر التجهيزات الدقيقة والحديثة لتوفير جميع التحاليل الدقيقة للمواطنين بأسعار زهيدة مقارنتا بتكلفتها.

يشار إلى أن المعامل المركزية لها دور قومى غير هادف للربح، وتمثل الحارس الأمين على صحة المصريين بما لديها من قدرات فنية وكوادر بشرية كبيرة، بالإضافة إلى الأجهزة والتقنيات الكبيرة التى يتم توظيفها لصالح تحسين الخدمات.