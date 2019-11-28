المحافظون الجدد .. كيف أكدت التغييرات اهتمام الدولة بتمكين الشباب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن حركة المحافظين الجديدة ونوابهم تعد بداية مبشرة لتمكين الشباب وانطلاقة جديدة ورائعة من القيادة السياسية نحو ضخ دماء جديدة للمناصب القيادية.
وقال النائب رياض عبد الستار، لـ"الخليج 365"، إن حركة المحافظين فتحت الأبواب للشباب ومكنتهم من تولى مناصب هامة ومساعدة المحافظين فى مهامهم، مواجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى فى قراراته التى تؤكد اهتمامه بالشباب.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إلى أن الاستمرارية ستكون لمن يملكون مقومات العطاء والتفوق ولا مكان لأشخاص نائمون ولا يملكون المرونة والحلول لجلب الاستثمارات، موضحًا أن والكفاءة هى الفيصل للاستمرارية.
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