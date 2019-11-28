شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة الأسنان: بدء الترشح للتجديد النصفى وانتخاب النقيب 21 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف بيومى لليوم السابع، أنه من المقرر أن يتم غلق باب الترشح يوم الإثنين 30 ديسمبر المقبل، على أن يتم البدء فى فتح باب الطعون يوم الأحد 5 يناير 2020، وحتى الخميس 9 يناير المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التنازلات بين المرشحين على مستوى الجمهورية يوم الأحد 12 يناير، وحتى يوم الخميس 30 يناير المقبل.
وتابع وكيل نقابة الأسنان: كما سيتم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، يوم الخميس 6 فبراير 2020، تمهيدا لإجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم الخميس 21 فبراير المقبل، والدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، يوم الجمعة 27 فبراير المقبل.
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