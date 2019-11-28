التنمية المحلية: اختيار نواب المحافظين من الشباب هدفه فتح الباب لحلول جديدة

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وأضاف قاسم لـ ”الخليج 365”، إن اختيار الشباب يهدف أيضًا إلى إكسابهم الخبرة العملية على أرض الواقع فى المحافظات، بالشكل الذى يجعلهم قادرين على التعامل مع المشكلات فى المحافظات.
وتابع متحدث التنمية المحلية: "كما سيتم الاستفادة من قدراتهم على تقديم حلول مبتكرة تساعد فى تحقيق أهداف الدولة فى المحافظات وصولا لتحقيق جودة الحياة للمواطن فى كافة الخدمات التى تقوم بها المحافظات سواء على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، التى تهتم بتحقيقها وزارة التنمية المحلية على أرض المحافظات المصرية لخلق وتحقيق حياة كريمة للمواطنين".
وأدى 16 محافظا جديدا و 13 نائبا للمحافظين اليمين الدستورية أمام الرئبيس عبد الفتاح السيسى الأربعاء فى قصر الاتحادية.
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