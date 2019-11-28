شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب صيفى لطلاب الشرطة داخل الأقسام لإعداد ضابط عصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى أكاديمية الشرطة للارتقاء بالمنظومة التدريبية لطلاب كلية الشرطة، لتخريج كوادر أمنية ذات كفاءة كبيرة، ورجل شرطة عصرى.

وتسعى كلية الشرطة لتحقيق الأهداف التدريبيـة:

(1): ترسيخ فكرة ارتباط التدريب بالواقع العملى من خلال التركيز على دعم الدراسة التطبيقية الشرطية وتوفير الإمكانات المساعدة لها، والاهتمام بالتدريب الأمنى (الصيفى) بمراكز وأقسام الشرطة، وغيرها من الجهات الشرطية المختلفة.

(2): إعداد خطة تدريبية متكاملة ومتدرجة بحيث تحقق العائد المأمول منها والتى تهدف فى المقام الأول إلى صقل وتطوير معارف وقدرات الطلبة بالموضوعات التدريبية الحديثة والتى تواكب المتغيرات الأمنية العملية.

(3): تطوير وتحديث المناهج التدريبية مع اتسامها بالمرونة بما يكفل لها استيعاب كافة المستجدات التى تطرأ على الساحة الأمنية.

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(4): تطوير البرامج التدريبية لتتفق ومطلوبات العمل الشرطى فى صورته الحديثة، وتنفيذ أنسب الأساليب لزيادة الجرعة التدريبية التى يتلقاها طلبة الكلية، فضلاً عن إدراج برامج تدريبية تخصصية غير نمطية تخرج الطالب عن القالب المألوف للبرامج التدريبية التقليدية وتؤدى إلى محاكاة الطالب للواقع العملى بكافة متغيراته وأحداثه الأمنية الجارية.

(5): إنشاء آلية لمحاكاة وتحليل الحوادث الأمنية المعاصرة وربطها بالعملية التدريبية، تكون مهمتها رصد وتحليل الحوادث الأمنية وبيان سلبياتها وإيجابياتها، وترجمة ذلك فى صورة مواقف أمنية يتلقاها الطلبة تتعرض بالشرح والتحليل لكافة الجوانب الايجابية لتلك الحوادث مع بيان أوجه القصور والسلبيات فيما يتعلق بمواجهتها.

(6): إثارة الرغبة فى التدريب لدى الطلبة والضباط والأفراد، مع تحفيز الاهتمام الشخصي باللياقة البدنية ووضعها محل تقييم فى أداء الضباط والأفراد.

(7): التوسع فى تنظيم المسابقات فى الأنشطة التدريبية المختلفة، والعمل على تحفيز المتميزين فيها.

(8): إنشاء آلية لمراجعة البرامج التدريبية لكافة السنوات الدراسية للحيلولة دون تعارض محتواها.