س و ج.. كيف نفهم امتحانات الترم الأول لطلاب الثانوية المعدلة الإلكترونية والورقية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجيب ”الخليج 365” على أسئلة توضح طبيعة عقد امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى المقرر لها أن تنطلق يناير المقبل فى المواد الأساسية، الإلكترونية منها والورقية.ـ متى تبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى؟
ـ تنطلق امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير المقبل فى المواد الأساسية.ـ هل جدول الامتحانات موحد على مستوى الجمهورية أم لكل إدارة جدول خاص بها؟
ـ جداول الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى موحدة معتمدة من قبل الوزارة فى المواد الأساسية، ولكل إدارة جدول فى امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع.ـ من يؤدى الامتحان ورقيا فى يناير المقبل؟
ـ يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان يناير ورقيا سواء منتظمين أو خدمات أو سجون أو مستشفيات.ـ لماذا تم الاستقرار على أداء طلاب أولى ثانوى امتحاناتهم ورقيا؟
ـ لتأخر تسليم التابلت وعدم تدريب الطلاب عليه.ـ ما هى فئة الطلاب التى تختبر إلكترونيا؟
ـ يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى المنتظمين فى المدراس الحكومية والخاصة امتحان يناير إلكترونيا.ـ ما مصير طلاب الخدمات والسجون والمستشفيات فى الصف الثانى الثانوى؟
ـ تؤدى هذه الفئات من الطلبة امتحاناتهم ورقيا آسوة بزملائهم فى الصف الأول الثانوى.
ـ تضع الإدارات التعليمية امتحانات الصف الأول الثانوى الورقية وأيضا امتحان طلاب الصف الثانى الثانوى الورقية "خدمات وسجون ومنازل ومستشفيات".ـ ماذا عن امتحانات الصف الثانى الثانوى؟
ـ تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى من خلال بنوك الأسئلة والتى وضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.ـ ما الآلية التى يؤدى بها الطلاب امتحان يناير المقبل؟
ـ تعقد امتحانات يناير المقبل لطلاب الورقية والإلكترونية بنظام الأوبن بوك أى أن الطالب يسمح له باصطحاب الكتاب المدرسى معه.ـ ما مضمون الأسئلة فى الاختبارات الورقية والإلكتروينة؟
ـ الامتحانات الورقية والإلكترونية هدفها قياس المهارة والفهم لدى الطلاب وليس الحفظ.هل الأسئلة ستكون مقالية واختيار من متعدد؟
ـ الأسئلة فى المواد العربى كلها اختيار من متعدد، ومقال قصير بالنسبة لمواد اللغات.ـ أين يؤدى طلاب المدراس الخاصة امتحاناتهم؟
يؤدى طلاب المدارس الخاصة امتحاناتهم فى مدارسهم من خلال فلاشة عليها الامتحان ومن خلال شبكة الإنترنت فى المدرسة.ـ هل سيتم التصحيح الإلكترونى؟
يتم تفعيل التصحيح الإلكترونى فى امتحانات الصف الثانى الثانوى أما الامتحان الورقى لطلاب أولى ثانوى تصحح فى المدارس من خلال الكنترولات.ـ متى سيجرى تدريب الطلاب الصف الأول الثانوى على التابلت؟
تعقد للطلاب امتحان تجريبى فى مارس المقبل بدون درجات بهدف تدريب الطلاب على التجربة الجديدة.
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