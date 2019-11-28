شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف نفهم امتحانات الترم الأول لطلاب الثانوية المعدلة الإلكترونية والورقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجيب ”الخليج 365” على أسئلة توضح طبيعة عقد امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى المقرر لها أن تنطلق يناير المقبل فى المواد الأساسية، الإلكترونية منها والورقية.

ـ تنطلق امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير المقبل فى المواد الأساسية.

ـ جداول الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى موحدة معتمدة من قبل الوزارة فى المواد الأساسية، ولكل إدارة جدول فى امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع.

ـ يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان يناير ورقيا سواء منتظمين أو خدمات أو سجون أو مستشفيات.

ـ لتأخر تسليم التابلت وعدم تدريب الطلاب عليه.

ـ يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى المنتظمين فى المدراس الحكومية والخاصة امتحان يناير إلكترونيا.

ـ تؤدى هذه الفئات من الطلبة امتحاناتهم ورقيا آسوة بزملائهم فى الصف الأول الثانوى.

Advertisements

ـ تضع الإدارات التعليمية امتحانات الصف الأول الثانوى الورقية وأيضا امتحان طلاب الصف الثانى الثانوى الورقية "خدمات وسجون ومنازل ومستشفيات".

ـ تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى من خلال بنوك الأسئلة والتى وضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

ـ تعقد امتحانات يناير المقبل لطلاب الورقية والإلكترونية بنظام الأوبن بوك أى أن الطالب يسمح له باصطحاب الكتاب المدرسى معه.

ـ الامتحانات الورقية والإلكترونية هدفها قياس المهارة والفهم لدى الطلاب وليس الحفظ.

ـ الأسئلة فى المواد العربى كلها اختيار من متعدد، ومقال قصير بالنسبة لمواد اللغات.

يؤدى طلاب المدارس الخاصة امتحاناتهم فى مدارسهم من خلال فلاشة عليها الامتحان ومن خلال شبكة الإنترنت فى المدرسة.

يتم تفعيل التصحيح الإلكترونى فى امتحانات الصف الثانى الثانوى أما الامتحان الورقى لطلاب أولى ثانوى تصحح فى المدارس من خلال الكنترولات.

تعقد للطلاب امتحان تجريبى فى مارس المقبل بدون درجات بهدف تدريب الطلاب على التجربة الجديدة.