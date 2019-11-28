شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسكندرية: أولوياتنا رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جاكلين عازر عبد الحليم، نائب محافظ الإسكندرية، أن أولويات العمل فى الفترة المقبلة هى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن السكندرى فى كافة المجالات.

وأشارت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أولى أولوياتها هى القضايا المزمنة بالإسكندرية مثل ملف البناء المخالف والقمامة وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى الاتجاه العام للدولة لبناء الإنسان المصرى، من خلال الخدمات الرئيسية فى مجالات التعليم والصحة وإعدادا كفاءات الجهاز الإدارى.

وأوضحت أنه سيجرى تكثيف الاهتمام بتلك الخدمات، خاصة أن هناك خطة مركزية ومشروع قومى للنهوض بمستوى التعليم من وزارة التربية والتعليم، وهو مشروع يحتاج منا كل الجهد والمتابعة لمواجهة التحديات التى تواجهه وبحث كيفية التغلب عليها.

كما سيجرى الاهتمام بملف الخدمات الصحية، خاصة أن الإسكندرية ليست من المحافظات التى سيتم بها تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى المرحلة الأولى.

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وحول الاهتمام بالكوادر الإدارية وإعداد الجهاز الإدارى بالمحافظة، أشارت أنه أحد الملفات الذى تولى لها اهتماما كبيرا خاصة ومصر مقبلة على انتخابات المحليات عقب صدور القانون، ويجب تنمية قدرات الكوادر المحلية بالمحافظة لمواكبة هذا الحدث الهام ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من الأحياء.

وعن تولى منصب قيادى بالجهاز الإدارى للدولة قالت الدكتورة جاكلين عازر: "إنه تكليف ومسئولية، ولدى يقين بتقديم خدمة أفضل وتغيير حقيقى تحظى برضا المواطن السكندرى".

يذكر أن الدكتورة جاكلين عازر حاصلة على دكتوراة فى الطب والصحة العامة والطب الاجتماعى والوقائى، وتعمل مدرسا مساعدا بكلية الطب، وخريج البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، حيث حصلت "عازر" على بكالوريوس الطب والجراحة العامة من جامعة الإسكندرية عام 2010، ثم ماجستير طب المجتمع والصحة العامة جامعة الإسكندرية عام 2015 ودكتوراه الفلسفة فى الطب والصحة العامة والطب الاجتماعى والوقائى عام 2016.

ومن أبرز الوظائف التى تقلدها هى معيدة بقسم طب المجتمع بكلية الطب جامعة الإسكندرية عام 2012 وتعمل حاليا مدرسا مساعدا بكلية الطب منذ 2016.

وقد ساهمت الدكتورة جاكلين عازر فى مشروع مكافحة الوصم والتمييز ضد مرضى الإيدز التابع للأمم المتحدة خلال الفترة 2015، وحتى 2018، وشغلت منصب مساعد مدير مشروع منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية تطعيمات ضد الحصبة والحبة الألمانية، وشاركت فى العديد من المبادرات منها طرح حلول لمواجهة المشاكل التى تواجه وزارة الصحة مثل مشكلة نقص عدد الأطباء وشاركت فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب المنعقد فى فبراير 2018 حتى فبراير 2019، كما شاركت فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عام 2018.