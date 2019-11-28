شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة امتحان «نوسة» لطلاب «إعلام القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، بتكليف عضو هيئة التدريس القائم بتدريس مادة اللغة العربية بوضع امتحان جديد «للميدتيرم» في مادة اللغة العربية لطلاب السنة الأولى وإعادة امتحان الطلاب.

جاء ذلك في ضوء ما أثاره الامتحان من جدل حول الإساءة لمهنة الإعلام والمنظومة التعليمية، بوضع سؤال من منشور على «فيس بوك» وعدم تحقق شروط الامتحانات القياسية فيه نتيجة لأسلوب صياغته وعدم قياسه القدرات والمهارات اللغوية الحقيقية للطلاب، حسب بيان الكلية.

ووجه الخشت بتكليف مركز ضمان الجودة بالجامعة بمراجعة الامتحان الجديد قبل إجرائه للتأكد من مطابقته لمواصفات الورقة الامتحانية.​

وأصدرت كلية الإعلام جامعة القاهرة، الأربعاء، بيانًا بشأن الجدل الذي أثاره امتحان اللغة العربية للفرقة الأولى بكلية الإعلام، بعد أن فوجئ طلاب إعلام القاهرة بسؤال في امتحان اللغة العربية، يطلب إعادة صياغة عبارة.

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وجاءت العبارة في شكل منشور على فيس بوك، لفتاة كالتالي: «ما قولتلك يا نوسة بلاش إعلام قولتيلي (لقد خلقت إعلامية) وعملتيلي فيها منى الشاذلي.. اشربي بقى».

وقالت الكلية إن «هناك مواصفات للورقة الامتحانية بضوابط علمية لابد من الالتزام بها، وقد استهدف أستاذ المادة -حسب قوله حين سُئل- قياس مهارات الطلاب وقدرتهم على تحويل الجمل «العامية» إلى صياغة عربية صحيحة».

وأوضحت الكلية أن الجملة الواردة في الامتحان لم تخرج عن الهدف الذي يقصده أستاذ المادة، وإن حملت بعض ألفاظها دلالات يخرجها عن الهدف، كما أن هناك عبارات كثيرة بديلة كان يمكن استخدامها لقياس مهارات الطلاب.

وأكدت حرصها الكامل على تطبيق المواصفات العلمية للورقة الامتحانية وضوابطها بما يحقق الأهداف التعليمية، وينمي المهارات اللغوية لطلابها، بما يؤهلهم بجدارة لمواقع العمل الإعلامي.

لفتت الكلية أيضًا إلى أن امتحان منتصف الفصل هو مسؤولية أستاذ المادة ولا يقدم إلى الكلية ولا يعرض عليها، وقد واجهت الكلية أستاذ المادة بملاحظتها وعدم إقرارها لصياغة السؤال كما ورد.

وأوضحت الكلية أن امتحانات نهاية الفصل هي التي تخضع لإجراءات جامعية تضمن عدم خروجها على مواصفات الورقة الامتحانية، كما تقررها الجامعة ولوائحها.