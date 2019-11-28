شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: تسجيل 19 وحدة و6 مستشفيات ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل، تسجيل 19 وحدة ومركز و6 مستشفيات وتسجيل 8 صيدليات خاصة بمحافظة بورسعيد، ليقدموا خدمات التأمين الصحى الشامل للمنتفعين.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل، إنه يجرى تدريب القوة البشرية العاملة بالمنظومة وتدريب أطباء الأسرة بإنجلترا على دفعتين، بالإضافة إلى تدريب أطقم المستشفيات ليكونوا قادرين على أداء مهامهم تجاه المريض.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل، إنه يتم ممارسة التوعية بطرق مختلفة للمواطنين للإقبال على التسجيل فى المنظومة كأن يتم عمل مبادرات منها مبادرة سجل مكانك ومارثون أجرى لصحتك وتخصيص أتوبيس للتوعية وإلقاء المحاضرات وتنظيم الندوات.