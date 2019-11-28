شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أجر الحضانة وشروطه طبقاً للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل بعض المواطنين، عن شروط أجر الحضانة، وكيفية تطبيقه، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كل المعلومات عن أجر الحضانة طبقاً للقانون.

س: ما هو أجر الحضانة؟

ج: هو المبلغ النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.

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س: ما المدة التى تستحق عنها أجر الحضانة؟

ج: ينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة، إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

س: ما شروط استحقاق أجر الحضانة؟

ج: يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة.

س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بتجميد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟

ج: نعم يجوز للمدعية المطالبة بتجميد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها.