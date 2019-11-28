شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تفضح أنقرة.. برلين توقف التعامل مع محامين أتراك خوفًا عليهم من الاعتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن السلطات الألمانية أعلنت وقف التعاون مع المحامين المحليين في تركيا، خوفًا عليهم من الاعتقال بتهمة التجسس، حيث صدر القرار عن وزارة الخارجية الألمانية بعد اعتقال السلطات التركية، محامٍ شارك في بحث لصالح السفارة الألمانية حول طالبي اللجوء.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة ،إن الحكومة التركية ألقت القبض على المحامي يلماز سزجين في 17 سبتمبر الماضي، ثم أصدرت في حقه مذكرة اعتقال بتهمة التجسس.

Advertisements

وأوضحت صحيفة زمان، أن المتحدث باسم الخارجية قال إن المحامي المتعاون مع السفارة الألمانية في أنقرة، يلماز سزجين اعتقل في تركيا، ووضع في حجز انفرادي، مشيرًا إلى أن السفارة الألمانية لم تتمكن من التواصل معه لكونه مواطنا تركيا.