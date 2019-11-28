شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية الجديد: مواجهة التعدى على أراضى أملاك الدولة أهم أولوياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم أحمد محافظ المنوفية الجديد، أن أولى أولياتى خلال المرحلة المقبلة هو تنمية موارد المحافظة الذاتية والاهتمام بملف التصالح للمعتدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتقنين أوضاعهم ومواجهة تلك الظاهرة تمامًا .

وأضاف محافظ المنوفية لـ"الخليج 365"، أنه من أولوياته أيضًا الاهتمام بمنظومة الصحة والتعليم والقمامة، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح للجميع لحل أى مشكلة تخص الصالح العام .

Advertisements

وأكد أنه سيعمل جاهدًا على استكمال كافة مشاريع الصرف الصحى المتوفرة من خلال التنسيق مع الجهات والمسئولين المختصين، مشيرًا إلى أن تعيين رئيس الجمهورية لنائب لمحافظ المنوفية، يعد فرصة جيدة للشباب، مؤكدًا أنه سيقوم بدعم نائبه وإعطاؤه مهمات واضحة وملفات مهمه للإشراف عليها .

وأدى اللواء إبراهيم أحمد، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، محافظًا للمنوفية، خلفًا للواء سعيد عباس ولد محافظ المنوفية الجديد، فى محافظة الغربية عام 1962، والتحق بالرقابة الإدارية فى عام 1989، وحتى تعيينه كمحافظ للمنوفية وتدرج في جميع الوظائف داخل الرقابة الإدارية، وتولى رئيس مكتب الرقابة الإدارية منذ عام 2003 بعدد من المحافظات بالبحر الأحمر، ثم القاهرة، ثم الإسكندرية حتى عام 2011.

وتولى محافظ المنوفية الجديد، منصب رئيس إدارة مركزية رقابية، ونائب رئيس قطاع رقابي حتى عام 2015، ثم تولى منصب رئيس قطاع مالي وإدارى، ثم قطاع أمن حتى عام 2017، وأخيرًا رئيس جهاز مكافحة الفساد الإقليمى بدرجة وكيل أول الهيئة.